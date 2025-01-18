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«Сьон» проиграл «Грассхопперу», Миранчук вышел на замену на 63-й минуте

Завершился матч 19-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сьон» и «Грассхоппер». Команды играли на стадионе «де Турбийон» в Сьоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лионелем Чуди (Швейцария). «Грассхоппер» обыграл «Сьон» со счётом 1:0.

На третьей минуте защитник «Грассхоппера» Сауло Декарли получил красную карточку. На 63-й минуте на поле вышел российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, заменив Тео Бердаеша. На 64-й минуте нападающий Томас Верон забил победный мяч гостей.

После 19 сыгранных матчей «Сьон» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 26 очков. «Грассхоппер» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Лугано», у которого 31 очко.