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«Сьон» проиграл «Грассхопперу», Миранчук вышел на замену на 63-й минуте

«Сьон» проиграл «Грассхопперу», Миранчук вышел на замену на 63-й минуте
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Завершился матч 19-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Сьон» и «Грассхоппер». Команды играли на стадионе «де Турбийон» в Сьоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лионелем Чуди (Швейцария). «Грассхоппер» обыграл «Сьон» со счётом 1:0.

Швейцария — Суперлига . 19-й тур
18 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Сьон
Сьон
Окончен
0 : 1
Грассхоппер
Цюрих
0:1 Veron – 64'    
Удаления: нет / Декарли – 3'

На третьей минуте защитник «Грассхоппера» Сауло Декарли получил красную карточку. На 63-й минуте на поле вышел российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, заменив Тео Бердаеша. На 64-й минуте нападающий Томас Верон забил победный мяч гостей.

После 19 сыгранных матчей «Сьон» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 26 очков. «Грассхоппер» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Лугано», у которого 31 очко.

Календарь швейцарской Суперлиги
Турнирная таблица швейцарской Суперлиги
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