Арне Слот — о Дарвине Нуньесе: думаю, что он проводит хороший сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал выступление своего нападающего Дарвина Нуньеса в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:0), в котором он оформил дубль.

«Меня спрашивали о Дарвине перед игрой, и я тогда не согласился, что у него не очень хороший сезон. Думаю, что он проводит хороший сезон, в котором он забивает голы, он очень много работает для команды, он ассистирует. Но он конкурирует со многими хорошими игроками, поэтому он не выходит на поле в каждой игре. Но я очень доволен им – не только потому, что он забил сегодня два гола, хотя это, конечно, помогает, но я очень доволен и другими выступлениями, которые он показал за нас», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Дарвин Нуньес провёл за клуб во всех турнирах 27 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.