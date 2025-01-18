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«Зенит» принял предложение «Ботафого» по Венделу — Globo

«Зенит» принял предложение «Ботафого» по Венделу — Globo
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Санкт-петербургский «Зенит» принял предложение бразильского «Ботафого» о трансфере полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщает Globo.

Источник утверждает, что санкт-петербургский клуб принял предложение «Ботафого» по Венделу, стороны близки к подписанию трудового соглашения. Ранее Вендел уже согласился на предложение бразильского клуба по зарплате. Полузащитник «Зенита» считает, что благодаря этому трансферу он будет ближе к возвращению в поле зрения национальной команды Бразилии.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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