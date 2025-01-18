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«Аталанта» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 21-го тура Серии А

Сегодня, 18 января, состоится матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Аталанта» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Андреа Коломбо (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Аталанта»: Карнезекки, Джимсити, Хин, Скальвини, Белланова, де Рон, Эдерсон, Руджери, Самарджич, Лукман, Ретеги.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Оливера, Замбо Ангисса, Лоботка, Мактоминей, Нерес, Политано, Лукаку.

После 20 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Наполи» после аналогичного количества встреч занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 47 очков.