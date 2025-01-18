Глава «Зенита» Медведев опроверг договорённость с «Ботафого» по трансферу Вендела

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что клуб принял предложение бразильского «Ботафого» о переходе полузащитника Вендела.

«Вендел перейдёт в «Ботафого»? Это неправда», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Зенит» принял предложение «Ботафого» по Венделу. Сообщалось, что осталось уладить только бюрократические детали.

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.