«Арсенал» и «Астон Вилла» поделили очки в матче 22-го тура АПЛ

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
На 35-й минуте нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли открыл счёт. На 55-й минуте форвард Кай Хаверц увеличил преимущество «канониров». На 60-й минуте отличился полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс. Сравнял счёт на 68-й минуте Олли Уоткинс — 2:2.
После 22 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.
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