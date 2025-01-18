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Арсенал — Астон Вилла, результат матча 22-го тура АПЛ, счёт 2:2, 18 января 2025 года

«Арсенал» и «Астон Вилла» поделили очки в матче 22-го тура АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной (Ланкашир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мартинелли – 35'     2:0 Хаверц – 55'     2:1 Тилеманс – 60'     2:2 Уоткинс – 68'    

На 35-й минуте нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли открыл счёт. На 55-й минуте форвард Кай Хаверц увеличил преимущество «канониров». На 60-й минуте отличился полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс. Сравнял счёт на 68-й минуте Олли Уоткинс — 2:2.

После 22 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. «Астон Вилла» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков.

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