Дубль Вирца помог «Байеру» одержать победу над «Боруссией» Мёнхенгладбах в Бундеслиге
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Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Байер» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Ганновер, Германия). «Байер» одержал победу со счётом 3:1.
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