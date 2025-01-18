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Байер — Боруссия Мёнхенгладбах, результат матча 18-го тура Бундеслиги, счёт 3:1, 18 января 2025 года

Дубль Вирца помог «Байеру» одержать победу над «Боруссией» Мёнхенгладбах в Бундеслиге
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Завершился матч 18-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Байер» и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Ганновер, Германия). «Байер» одержал победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 18-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Вирц – 32'     2:0 Вирц – 62'     3:0 Шик – 74'     3:1 Кляйндинст – 90+1'    
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