«Бетис» остался в меньшинстве и уступил «Алавесу» в матче Ла Лиги

Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Бетис» и «Алавес». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). «Алавес» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, отличился нападающий «Алавеса» Кике, реализовавший пенальти. На 28-й минуте Хесус Родригес сравнял счёт. На 56-й минуте «Бетис» остался в меньшинстве, красную карточку получил Ромен Перро. На 80-й минуте Кике оформил дубль, а на 85-й — хет-трик.

«Бетис» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 25 очков за 20 матчей. «Алавес» находится на 16-м месте с 20 очками за аналогичное количество встреч.