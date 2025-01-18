Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» остался в меньшинстве и уступил «Алавесу» в матче Ла Лиги

«Бетис» остался в меньшинстве и уступил «Алавесу» в матче Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Бетис» и «Алавес». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). «Алавес» одержал победу со счётом 3:1.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 3
Алавес
Витория
0:1 Кике – 11'     1:1 Родригес – 28'     1:2 Кике – 80'     1:3 Кике – 84'    
Удаления: Перро – 55' / нет

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, отличился нападающий «Алавеса» Кике, реализовавший пенальти. На 28-й минуте Хесус Родригес сравнял счёт. На 56-й минуте «Бетис» остался в меньшинстве, красную карточку получил Ромен Перро. На 80-й минуте Кике оформил дубль, а на 85-й — хет-трик.

«Бетис» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 25 очков за 20 матчей. «Алавес» находится на 16-м месте с 20 очками за аналогичное количество встреч.

Материалы по теме
Джейкобс: «Бетис» готов арендовать Антони, если «МЮ» покроет часть его оклада в £ 200 тыс.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android