Сегодня, 18 января, в 18-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны шесть встреч. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Германии 18 января:

«Хайденхайм» — «Санкт-Паули» — 0:2;

«Бавария» — «Вольфсбург» — 3:2;

«Хольштайн» — «Хоффенхайм» — 1:3;

«Штутгарт» — «Фрайбург» — 4:0;

«Бохум» — «РБ Лейпциг» — 3:3;

«Байер» — «Боруссия» М — 3:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», набравшая 45 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 41 очко в 18 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт», набравший 36 очков после 18 игр. В зоне вылета располагаются «Бохум» (10), «Хольштайн» (11) и «Хайденхайм» (14).