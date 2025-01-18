Голенков и Сергеев входят в шорт-лист «Локомотива» на позицию форварда

Московский «Локомотив» продолжает поиск форварда. В шорт-лист клуба входят нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев и форвард «Ростова» Егор Голенков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» ищет форварда на международном рынке. Клуб вёл переговоры по Коялипу из софийского ЦСКА, но игрок ушёл во французский «Ланс». Если не удастся договориться о трансфере нападающего иностранца, то клуб обратится к российскому шорт-листу», — добавил источник «Чемпионата».

Иван Сергеев в текущем сезоне провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Егор Голенков сыграл в 20 матчах, отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.