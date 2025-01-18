«Локомотив» отказался от трансфера Даку из-за высокой цены

Московский «Локомотив» проявлял интерес к форварду казанского «Рубина» Мирлинду Даку. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Железнодорожники обращались в «Рубин» по трансферу нападающего, но красно-зелёных отпугнула высокая цена — € 8 млн.

В нынешнем сезоне Даку сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

После 18 туров РПЛ «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.