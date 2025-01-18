«Аталанта» — «Наполи»: Ретеги открыл счёт на 16-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Аталанта» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Андреа Коломбо (Италия). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Аталанты». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
2-й тайм
2 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Ретеги – 16' 1:1 Политано – 27' 1:2 Мактоминей – 40' 2:2 Лукман – 56'
На 16-й минуте матча нападающий «Аталанты» Матео Ретеги открыл счёт, резко развернувшись и шикарно пробив в ближнюю девятку.
После 20 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Наполи» после аналогичного количества встреч занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 47 очков.
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