Полузащитник «Зенита» Артур согласовал контракт с «Ботафого» — Estrela Solitaria

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артур Гимарайнс может продолжить карьеру в бразильском «Ботафого». Об этом сообщает Estrela Solitaria в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний хавбек согласовал условия личного трудового соглашения с «Ботафого». В настоящий момент клубы ведут переговоры о сумме перехода. Также сообщается, что бразильская команда настроена оптимистично.

Напомним, в январе 2024 года сине-бело-голубые приобрели Артура у «Палмейраса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Ранее в СМИ была информация, что в «Ботафого» также могут перейти полузащитники Вендел («Зенит») и Бителло (московское «Динамо»).