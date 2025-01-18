Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» — «Наполи»: Политано забил ответный мяч гостей на 27-й минуте

«Аталанта» — «Наполи»: Политано забил ответный мяч гостей на 27-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Аталанта» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Андреа Коломбо (Италия). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
2-й тайм
2 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Ретеги – 16'     1:1 Политано – 27'     1:2 Мактоминей – 40'     2:2 Лукман – 56'    

На 27-й минуте нападающий «Наполи» Маттео Политано сравнял счёт, классно пробив «между ушей» Карнезекки.

После 20 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Наполи» после аналогичного количества встреч занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 47 очков.

Материалы по теме
«Аталанта» — «Наполи»: Ретеги открыл счёт на 16-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android