«Аль-Хиляль» хочет подписать Салаха или Родриго — Галетти

Саудовский «Аль-Хиляль» определился с заменой Неймару, если 32-летний бразильский полузащитник покинет клуб. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Хиляль» намерен приобрести звёздного футболиста в линию атаки. Первые два имени в шорт-листе саудовского клуба — это нападающие Мохамед Салах («Ливерпуль») и Родриго Гоэс («Реал» Мадрид).

Турнирную таблицу саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Хиляль», у которого 40 очков. В следующем туре подопечные Жорже Жезуша сыграют с «Аль-Вехди». Матч состоится 21 января, начало — в 20:00 мск.