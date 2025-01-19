«Краснодар» интересуется 19-летним вингером «Гремио» Фернандесом — Portal do Gremista

Правый вингер бразильского «Гремио» Натан Фернандес может продолжить игровую карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает Portal do Gremista.

По информации источника, посредники со стороны чёрно-зелёных выходили на агентов 19-летнего Фернандеса, чтобы узнать условия трансфера. Отмечается, что никаких официальных предложений пока не было. Бразильский клуб готов продать 70% прав на вингера за сумму не менее € 8 млн, при этом самому «Гремио» принадлежат 85% прав на Натана.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».