Результаты матчей АПЛ 18 января

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В субботу, 18 января, прошли пять матчей 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 18 января:

«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» — 1:4;

«Брентфорд» — «Ливерпуль» — 0:2;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:2;

«Лестер Сити» — «Фулхэм» — 0:2;

«Арсенал» — «Астон Вилла» — 2:2.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 50 очков. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 44 очка. Третье место с 41 очком занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (6), «Лестер Сити» (14) и «Ипсвич Таун» (16).