«Аталанта» — «Наполи»: гости снова вышли вперёд благодаря голу Лукаку на 78-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Аталанта» и «Наполи». Команды играют на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Андреа Коломбо (Италия). На момент написания новости счёт в матче 3:2 в пользу «Наполи». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 78-й минуте нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку снова вывел гостей вперёд на 78-й минуте.

После 20 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Наполи» после аналогичного количества встреч занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 47 очков.