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ЦСКА близок к подписанию полузащитника сборной Израиля за € 3,5 млн — Ynet

ЦСКА близок к подписанию полузащитника сборной Израиля за € 3,5 млн — Ynet
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Центральный полузащитник «Маккаби» из Хайфы и национальной команды Израиля Махмуд Джабер может перебраться в московский ЦСКА. Об этом сообщает Ynet.

По информации источника, серьёзный интерес к подписанию 25-летнего Джабера проявляют армейцы. ЦСКА близок к трансферу хавбека, а сумма перехода может составить € 3,5 млн. Израильский клуб хочет продать своего игрока только в летнее трансферное окно, однако красно-синие настаивают завершить сделку прямо сейчас. Переговоры между командами продолжаются. Также сообщается, что в подписании Махмуда заинтересованы ещё два клуба Российской Премьер-Лиги – это московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

В нынешнем сезоне Джабер сыграл за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

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