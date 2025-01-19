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Аталанта — Наполи, результат матча 18 января 2025, счёт 2:3, Серия А 2024-2025

Гол Лукаку принёс «Наполи» победу в матче 21-го тура Серии А с «Аталантой»
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Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо (Италия). «Наполи» одержал победу со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 3
Наполи
Неаполь
1:0 Ретеги – 16'     1:1 Политано – 27'     1:2 Мактоминей – 40'     2:2 Лукман – 55'     2:3 Лукаку – 78'    

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 27-й минуте форвард «Наполи» Маттео Политано сравнял счёт. На 40-й минуте полузащитник Скотт Мактоминей вывел гостей вперёд. На 56-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман восстановил равенство. На 78-й минуте форвард Ромелу Лукаку принёс победу «Наполи» — 3:2.

После 21 сыгранного матча «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Наполи» после аналогичного количества встреч занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 50 очков.

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