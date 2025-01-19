Гол Лукаку принёс «Наполи» победу в матче 21-го тура Серии А с «Аталантой»

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо (Италия). «Наполи» одержал победу со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 27-й минуте форвард «Наполи» Маттео Политано сравнял счёт. На 40-й минуте полузащитник Скотт Мактоминей вывел гостей вперёд. На 56-й минуте нападающий «Аталанты» Адемола Лукман восстановил равенство. На 78-й минуте форвард Ромелу Лукаку принёс победу «Наполи» — 3:2.

После 21 сыгранного матча «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Наполи» после аналогичного количества встреч занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 50 очков.