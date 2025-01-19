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Президент Панамской федерации футбола наказан за оскорбление футболистки сборной

Президент Панамской федерации футбола наказан за оскорбление футболистки сборной
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отстранила от деятельности главу федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за оскорбление футболистки сборной страны. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

Срок отстранения составляет шесть месяцев, оно завершится 14 июля 2025 года. Также Мануэля Ариаса оштрафовали почти на $ 11 тысяч. В марте минувшего года полузащитница Марта Кокс раскритиковала панамскую женскую футбольную лигу. После этого президент Панамской федерации в интервью назвал её толстой.

В заявлении федерации футбола Панамы отмечается, что Мануэль Ариас принёс публичные извинения спортсменке и признал, что допустил серьёзную ошибку.

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