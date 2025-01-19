Результаты матчей Серии А 18 января

Вчера, 18 января, прошли матчи 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 18 января:

«Болонья» — «Монца» — 3:1;

«Ювентус» — «Милан» — 2:0;

«Аталанта» — «Наполи» — 2:3.

Турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 50 очков после 21 матча. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 44 очка за 19 матчей. Третье место с 43 очками занимает «Аталанта». На четвёртом месте находится туринский «Ювентус», набравший 37 очков. В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (14) и «Кальяри» (18).