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Хетафе — Барселона, результат матча 20-го тура Ла Лиги, счёт 1:1, 18 января 2025 года

«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» в матче 20-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Хетафе» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9'     1:1 Арамбарри – 34'    

На девятой минуте защитник «Барселоны» Жюль Кунде открыл счёт. Ответный мяч «Хетафе» на 34-й минуте забил полузащитник Мауро Арамбарри — 1:1.

После 20 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. «Барселона» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 39 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка.

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