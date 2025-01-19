«Зенит» согласовал сделку по подписанию Луиса Энрике из «Ботафого» за € 35 млн — Романо

Санкт-петербургский «Зенит» достиг устной договорённости о трансфере бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике да Силва. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера составит € 35 млн. Эта сделка станет рекордной для бразильского клуба.

Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. В сезоне-2024 полузащитник сыграл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 22 млн.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА.