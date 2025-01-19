Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вероятный трансфер Луиса Энрике в «Зенит» может стать рекордным для «Ботафого»

Вероятный трансфер Луиса Энрике в «Зенит» может стать рекордным для «Ботафого»
Аудио-версия:
Комментарии

Потенциальный трансфер бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит» может стать рекордным для бразильского клуба.

Если российский и бразильский клуб завершат переговоры на текущих условиях, то трансфер Энрике составит € 35 млн. Таким образом, ранее бразильский клуб никогда не продавал футболистов за более высокую стоимость. Самой дорогой продажей считался переход крайнего нападающего Жеффиньо за € 10 млн в «Лион» в сезоне-2022/2023.

Напомним, 24-летний Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. В сезоне-2024 вингер сыграл во всех турнирах за клуб 38 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 22 млн.

Материалы по теме
«Зенит» согласовал сделку по подписанию Луиса Энрике из «Ботафого» за € 35 млн — Романо

Самые дорогие трансферы «Зенита»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android