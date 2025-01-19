Вероятный трансфер Луиса Энрике в «Зенит» может стать рекордным для «Ботафого»

Потенциальный трансфер бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит» может стать рекордным для бразильского клуба.

Если российский и бразильский клуб завершат переговоры на текущих условиях, то трансфер Энрике составит € 35 млн. Таким образом, ранее бразильский клуб никогда не продавал футболистов за более высокую стоимость. Самой дорогой продажей считался переход крайнего нападающего Жеффиньо за € 10 млн в «Лион» в сезоне-2022/2023.

Напомним, 24-летний Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. В сезоне-2024 вингер сыграл во всех турнирах за клуб 38 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 22 млн.

Самые дорогие трансферы «Зенита»: