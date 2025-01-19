«Барселона» повторила клубный антирекорд времён Эрнесто Вальверде
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Каталонская «Барселона» не сумела обыграть «Хетафе» и пропустила один мяч, сыграв 1:1 в матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Таким образом, сине-гранатовые повторили клубный антирекорд по серии матчей в чемпионате Испании с пропущенными мячами. Об этом сообщает Opta Sport.
Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9' 1:1 Арамбарри – 34'
По информации источника, подопечные Ханса-Дитера Флика пропустили как минимум один гол уже в девятой игре чемпионата Испании подряд. В последний раз подобная серия была у клуба в 2018 году при тренере Эрнесто Вальверде.
После 20 сыгранных матчей каталонцы занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 39 очков. «Хетафе» с 20 очками располагается на 16-й строчке чемпионата Испании.
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