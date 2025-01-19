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«Барселона» показала второй худший результат в Ла Лиге после 20 матчей за последние 20 лет

«Барселона» показала второй худший результат в Ла Лиге после 20 матчей за последние 20 лет
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Каталонская «Барселона» не сумела победить «Хетафе» (1:1) в матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 и показала второй худший результат в Ла Лиге после 20 матчей за последние 20 лет. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9'     1:1 Арамбарри – 34'    

Таким образом, сине-гранатовые набрали всего 39 очков за 20 туров. С сезона-2004/2005 каталонцы меньше набирали лишь в чемпионате Испании — 2021/2022, тогда было 32 очка на таком же отрезке турнира при Рональде Кумане, Серхи Бархуане и Хави.

Отметим, что подопечные Ханса-Дитера Флика набрали на пять очков меньше, чем команда под рукововдством Хави год назад. Тогда после 20 игр на счету «блауграны» было 44 очка.

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