«Барселона» показала второй худший результат в Ла Лиге после 20 матчей за последние 20 лет

Каталонская «Барселона» не сумела победить «Хетафе» (1:1) в матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 и показала второй худший результат в Ла Лиге после 20 матчей за последние 20 лет. Об этом сообщает Opta Sport.

Таким образом, сине-гранатовые набрали всего 39 очков за 20 туров. С сезона-2004/2005 каталонцы меньше набирали лишь в чемпионате Испании — 2021/2022, тогда было 32 очка на таком же отрезке турнира при Рональде Кумане, Серхи Бархуане и Хави.

Отметим, что подопечные Ханса-Дитера Флика набрали на пять очков меньше, чем команда под рукововдством Хави год назад. Тогда после 20 игр на счету «блауграны» было 44 очка.

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