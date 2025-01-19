Анчелотти рассказал, как на Винисиуса повлияла двухматчевая дисквалификация

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем Винисиусе Жуниоре, которые отбывает двухматчевую дисквалификацию.

«Стал ли Винисиус более спокойным? Мы не говорили об этом. Он спокойнее, потому что извлек урок из красной карточки. Нам будет его не хватать, потому что он великий игрок», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, В матче 19-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:1) Винисиус толкнул голкипера «оранжевых» Столе Димитриевского и получил красную карточку. Позднее Апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать нападающего на два матча и наказать денежным штрафом в размере € 600.

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