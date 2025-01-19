Тренер «Барселоны» Флик объяснил потерю очков в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил своё недовольство игрой команды в матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Хетафе» (1:1).

«Мы хотели победить и у нас были шансы на это. Мы разочарованы, что не забили больше голов. Почему так вышло? Здесь, в «Хетафе», чувствуется напряжение. Они хорошо защищаются. Мы создавали моменты, но не были точными в завершающей стадии. Нам нужно продолжать тренироваться.

Я повторяю, у нас были возможности, особенно в первом тайме. Полагаю, нам тогда ещё не хватало точности в передачах…

На этом стадионе было много эмоций, в каждом моменте, в каждом контакте. Я никогда не испытывал ничего подобного. Это что-то новое для меня, и мне нужно к этому привыкнуть», — приводит слова Флика AS.

После 20 сыгранных матчей сине-гранатовые располагаются на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков. «Хетафе» находится на 16-й строчке с 20 очками после аналогичного количества игр в чемпионате Испании.

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