Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик объяснил потерю очков в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Тренер «Барселоны» Флик объяснил потерю очков в матче Ла Лиги с «Хетафе»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил своё недовольство игрой команды в матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025 с «Хетафе» (1:1).

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9'     1:1 Арамбарри – 34'    

«Мы хотели победить и у нас были шансы на это. Мы разочарованы, что не забили больше голов. Почему так вышло? Здесь, в «Хетафе», чувствуется напряжение. Они хорошо защищаются. Мы создавали моменты, но не были точными в завершающей стадии. Нам нужно продолжать тренироваться.

Я повторяю, у нас были возможности, особенно в первом тайме. Полагаю, нам тогда ещё не хватало точности в передачах…

На этом стадионе было много эмоций, в каждом моменте, в каждом контакте. Я никогда не испытывал ничего подобного. Это что-то новое для меня, и мне нужно к этому привыкнуть», — приводит слова Флика AS.

После 20 сыгранных матчей сине-гранатовые располагаются на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков. «Хетафе» находится на 16-й строчке с 20 очками после аналогичного количества игр в чемпионате Испании.

Материалы по теме
«Барселона» показала второй худший результат в Ла Лиге после 20 матчей за последние 20 лет

Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android