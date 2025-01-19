Николо Скира раскрыл некоторые подробности о возможном контракте Луиса Энрике с «Зенитом»

Переход бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит» находится на завершающей стадии. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали стоимость трансфера в € 35 млн, а также контракт до 2029 года.

Ранее сообщалось, что данный трансфер может стать рекордным для бразильского клуба, превышая предыдущую самую дорогую сделку в три раза.

24-летний Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 года вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно € 22 млн.

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