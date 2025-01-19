Джастин Клюйверт установил достижение в АПЛ, ранее не покорявшееся никому в «Борнмуте»
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Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт стал первым игроком в истории «вишен», который оформил два хет-трика в одном сезоне английской Премьер-лиги. Нидерландец трижды отличился в матче 21-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 4
Борнмут
Борнмут
0:1 Клюйверт – 6' 1:1 Гимарайнс – 25' 1:2 Клюйверт – 44' 1:3 Клюйверт – 90+2' 1:4 Керкез – 90+6'
Как сообщает Opta Sport, Клюйверт установил уникальное достижение, ведь до него ни одному футболисту «Борнмута» в истории не удавалось подобное.
Напомним, ранее нидерландец стал первым игроком, оформившим хет-трик из пенальти в АПЛ.
В текущем сезоне 25-летний Джастин Клюйверт провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.
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