Конте — о замене Хвичи Кварацхелии: лучшие футболисты «Наполи» уже покинули команду

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о замене крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии, который недавно перешёл во французский «ПСЖ» за € 70 млн.

«Замена Хвичи? Окончательное решение остаётся за клубом. Я не вовлечён в вопросы трансферов. Если кто-то спросит моё мнение, я готов его высказать.

Если мы будем делать какие-то изменения, они должны быть продуманными. В противном случае мы продолжим работать с теми игроками, которые у нас есть. Ситуацию можно воспринимать по-разному, но необходимо учитывать, что лучшие футболисты, с которыми «Наполи» завоёвывал скудетто, уже покинули команду. Тем не менее, мы должны двигаться дальше и не жаловаться, я верю в своих игроков», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что неаполитанцы проявляют интерес к 20-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, который может стать заменой ушедшему грузинскому футболисту.

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