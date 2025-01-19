Бывший главный тренер «Локо» Сёмин рассказал, почему подписал Кварацхелию

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему подписал грузинского нападающего Хвичу Кварацхелию в столичный клуб. Грузин выступал за «Локомотив» в 2019 году на правах аренды.

«Хвича очень талантливо себя проявлял в детско-юношеских командах. За ним какое-то определённое время следил наш селекционер. Хвича подтвердил рекомендацию своих агентов. Он отличался великолепной обводкой и техникой – она была исключительной. Поэтому мы его пригласили в «Локомотив», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 января Хвича перешёл из «Наполи» в «ПСЖ».

Действующее контрактное соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 85 млн.

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