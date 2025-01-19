Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший главный тренер «Локо» Сёмин рассказал, почему подписал Кварацхелию

Бывший главный тренер «Локо» Сёмин рассказал, почему подписал Кварацхелию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему подписал грузинского нападающего Хвичу Кварацхелию в столичный клуб. Грузин выступал за «Локомотив» в 2019 году на правах аренды.

«Хвича очень талантливо себя проявлял в детско-юношеских командах. За ним какое-то определённое время следил наш селекционер. Хвича подтвердил рекомендацию своих агентов. Он отличался великолепной обводкой и техникой – она была исключительной. Поэтому мы его пригласили в «Локомотив», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 января Хвича перешёл из «Наполи» в «ПСЖ».

Действующее контрактное соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 85 млн.

Материалы по теме
Трансфер Хвичи — ошибка? В «ПСЖ» грузина ждёт та же проблема, что у Мбаппе в «Реале»
Трансфер Хвичи — ошибка? В «ПСЖ» грузина ждёт та же проблема, что у Мбаппе в «Реале»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android