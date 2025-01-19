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«Ботафого» уверен в трансфере Артура из «Зенита» — Медейрос

«Ботафого» уверен в трансфере Артура из «Зенита» — Медейрос
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В бразильском «Ботафого» уверены в том, что сделка по трансферу крайнего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артура Гимарайнса под их контролем и точно состоится. Об этом сообщает журналист бразильский Медейрос в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 26-летний вингер принял проект «Ботафого» и дал полное согласие на возвращение в чемпионат Бразилии. Отмечается, что Артур не станет прямой заменой Луису Энрике, который близок к переходу в стан сине-бело-голубых.

Напомним, в январе 2024 года «Зенит» подписал контракт с Артуром, приобретя его из «Палмейраса» за сумму в € 15 млн. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Его контракт с командой действителен до лета 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет примерно € 8 млн.

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