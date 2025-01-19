Артета – о матче «Арсенала» с «Астон Виллой»: разочарован результатом, можем винить себя

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей в матче 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2).

«Я невероятно горжусь командой, считаю, что это была потрясающая игра. Против такой команды, с тем, что они показали, после трёх матчей за шесть дней, с теми же игроками, без возможности делать замены, я не могу быть более горд. Конечно, я очень разочарован результатом. Очевидно, мы можем винить себя, особенно из-за защиты, которую мы продемонстрировали в одном из эпизодов. Если мы хотим быть на самом высоком уровне в этой стране, такие ошибки не могут быть частью нашей игры. Но помимо этого, что ещё я могу попросить от команды в матче против такого сильного соперника?» — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

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