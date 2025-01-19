Бальде пожаловался на расизм после игры с «Хетафе». «Барселона» высказалась об инциденте

Левый защитник «Барселоны» Алекс Бальде рассказал о том, что подвергся расистским оскорблениям во время матча 20-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:1).

«Я столкнулся с несколькими расистскими оскорблениями. Это недопустимо и не должно оставаться без внимания. Ситуация произошла в первом тайме, и я сообщил об этом судье, который зафиксировал мои слова в протоколе. Я не совсем уверен, как проходит процесс разбирательства, но надеюсь поскорее оставить этот инцидент позади», — приводит слова Бальде издание AS.

Каталонский клуб не остался в стороне и опубликовал короткое сообщение в соцсетях, в котором поддержал Бальде.

«Здесь нет места расизму. Мы на 100% поддерживаем тебя, Бальде», — написала пресс-служба сине-гранатовых в соцсетях.

Напомним, после 20 сыгранных матчей сине-гранатовые располагаются на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков.

Материалы по теме Тренер «Барселоны» Флик объяснил потерю очков в матче Ла Лиги с «Хетафе»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: