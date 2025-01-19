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Бальде пожаловался на расизм после игры с «Хетафе». «Барселона» высказалась об инциденте

Бальде пожаловался на расизм после игры с «Хетафе». «Барселона» высказалась об инциденте
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Левый защитник «Барселоны» Алекс Бальде рассказал о том, что подвергся расистским оскорблениям во время матча 20-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:1).

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9'     1:1 Арамбарри – 34'    

«Я столкнулся с несколькими расистскими оскорблениями. Это недопустимо и не должно оставаться без внимания. Ситуация произошла в первом тайме, и я сообщил об этом судье, который зафиксировал мои слова в протоколе. Я не совсем уверен, как проходит процесс разбирательства, но надеюсь поскорее оставить этот инцидент позади», — приводит слова Бальде издание AS.

Каталонский клуб не остался в стороне и опубликовал короткое сообщение в соцсетях, в котором поддержал Бальде.

«Здесь нет места расизму. Мы на 100% поддерживаем тебя, Бальде», — написала пресс-служба сине-гранатовых в соцсетях.

Напомним, после 20 сыгранных матчей сине-гранатовые располагаются на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков.

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