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Осинькин прокомментировал неприбытие принадлежащего ЦСКА Мендеса на сбор «Крыльев Советов»

Осинькин прокомментировал неприбытие принадлежащего ЦСКА Мендеса на сбор «Крыльев Советов»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по ситуации с неприездом на зимний тренировочный сбор самарцев арендованного у ЦСКА чилийского полузащитника Виктора Мендеса.

«Мы понимаем, что такие моменты бывают, когда футболист арендован, а не принадлежит клубу полностью. Но всё‑таки мы на него рассчитывали… Тем более, у нас есть травмированные на этой позиции. Мы взяли Мендеса, потому что он был нам нужен. Теперь мы остались без футболиста. Будем думать, что дальше делать. Правда, полной ясности с ним ещё нет. Ещё не все точки расставлены в этой ситуации», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 25-летний чилийский опорный хавбек Виктор Мендес не прибыл в расположение «Крыльев Советов» в Турции для прохождения межсезонного тренировочного сбора. Футболист арендован волжанами у ЦСКА до конца сезона. При этом в армейском клубе заявили об отсутствии каких-либо текущих трансферных предложений по Мендесу.

В текущем сезоне на счету игрока 13 матчей во всех турнирах (все — за «Крылья Советов») и один результативный пас.

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Видео: 1:1. Мендес («ЦСКА») сравнивает счет классным ударом

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