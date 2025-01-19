«Байер» одержал 11 побед подряд во всех турнирах

«Байер» из Леверкузена продлил до 11 матчей серию побед во всех турнирах благодаря успеху в домашнем матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (3:1).

В последний раз «аспириновые» не выиграли 9 ноября 2024 года в выездной встрече 10-го тура чемпионата Германии с «Бохумом» (1:1). После этого на счету леверкузенцев восемь побед кряду в Бундеслиге, две победы в Лиге чемпионов и одна в Кубке Германии.

«Байер» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает в турнирной таблице Бундеслиги вторую строчку. Отставание от лидирующей в чемпионате мюнхенской «Баварии» составляет четыре очка.

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