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Тарасов: в «Локо» Кварацхелия играл в колхозный футбол, но в него поверил Сёмин

Тарасов: в «Локо» Кварацхелия играл в колхозный футбол, но в него поверил Сёмин
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился воспоминаниями об игре экс-нападающего железнодорожников Хвичи Кварацхелии.

«Помню очень хорошо, когда Хвича только пришёл в «Локомотив», его первую тренировку. Тогда парень брал мяч, финтил, никому не отдавал, обыгрывал. Играл немного в колхозный футбол, но было видно, что талантливый, есть задатки. Хотя играл как во дворе. Надо было его немного обучить, направить. Я был уверен, что это перспективный игрок, но на тот период руководство «Локомотива» не совсем в него поверило. Поверил Сёмин», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кварацхелия выступал в составе «Локомотива» с февраля по июнь 2019 года. 17 января «ПСЖ» объявил о подписании контракта с грузинским футболистом до 2029 года.

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