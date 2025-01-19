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В «Ювентусе» высказались об интересе «Манчестер Сити» к Камбьязо

В «Ювентусе» высказались об интересе «Манчестер Сити» к Камбьязо
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Сити» к левому защитнику туринской команды Андреа Камбьязо. Ранее сообщалось, что «горожане» готовы заплатить € 70 млн за трансфер 24-летнего футболиста.

«Честно говоря, сейчас никаких переговоров нет. Мы хотим приобрести игроков, чтобы закрыть определённые позиции, пострадавшие из-за долгосрочных травм, и не думаем о продаже. Никаких предложений [по Камбьязо] не поступало, но, если они поступят, мы их рассмотрим», — приводит слова Джунтоли Dazn.

В нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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