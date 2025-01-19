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«Ман Сити» рассматривает вратаря «Порту» Кошту в качестве замены Эдерсону — FT

«Ман Сити» рассматривает вратаря «Порту» Кошту в качестве замены Эдерсону — FT
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«Манчестер Сити» изучает вариант с покупкой 25-летнего вратаря «Порту» Диогу Кошты, в котором «горожане» видят потенциальную замену для 31-летнего голкипера Эдерсона. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, уже ведутся переговоры между сторонами. Переход Кошты в стан «горожан» может состояться грядущим летом.

В нынешнем сезоне Кошта принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 13 которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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