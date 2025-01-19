«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Вулверхэмптона» — The Independent

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 23-летнему левому защитнику «Вулверхэмптона» Райану Аит-Нури. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим ставит в приоритет усилить указанную позицию в зимнее трансферное окно, поскольку португальский специалист ищет тактический баланс для своей команды.

В нынешнем сезоне Аит-Нури принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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