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Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал победу своей команды в матче с «Брентфордом»

Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал победу своей команды в матче с «Брентфордом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о победе своей команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 90+1'     0:2 Нуньес – 90+3'    

«Опять же, вы говорите о результате. Я сосредотачиваюсь на своей собственной команде, поэтому давайте не будем зацикливаться на командах, с которыми мы столкнулись. Но если вы посмотрите на количество созданных моментов, и я думаю, что вы все немного осведомлены об xG, сделайте мне одолжение, оглянитесь на нашу игру с «Манчестер Юнайтед» и посмотрите, какой был xG обеих команд, и сделайте это против «Ноттингем Форест», и сделайте это сегодня. Тогда вы, вероятно, увидите, что с сегодняшнего дня и до первой половины сезона у нас ничего не изменилось», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков за 21 матч.

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