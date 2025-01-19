Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30 мск

«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 19 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ипсвич» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 16 очков за 21 матч. «Манчестер Сити» заработал 35 очков после 21 тура и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 50 очков за 21 игру.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
В «Ювентусе» высказались об интересе «Манчестер Сити» к Камбьязо

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android