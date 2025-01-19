«Ипсвич» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 19 января, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ипсвич» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 16 очков за 21 матч. «Манчестер Сити» заработал 35 очков после 21 тура и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 50 очков за 21 игру.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: