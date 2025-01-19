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Александр Елагин: я сторонник Микеля Артеты. Он делает чемпионскую команду

Александр Елагин: я сторонник Микеля Артеты. Он делает чемпионскую команду
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Российский комментатор Александр Елагин прокомментировал результат матча 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и бирмингемская «Астон Вилла» (2:2) и работу главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мартинелли – 35'     2:0 Хаверц – 55'     2:1 Тилеманс – 60'     2:2 Уоткинс – 68'    

«Я сторонник Микеля Артеты. Он делает чемпионскую команду. Результаты — на зависть многим. Конечно, болельщикам хочется всё сразу! Так не бывает! Чемпионом «Арсенал» будет. Баск работает упорно и вдумчиво. Только не надо шарахаться из стороны в сторону. Проблемные места в команде он наверняка видит и работает со своим штабом над их устранением. Не мешайте ему! И всячески поддерживайте! Я не вижу, за что его надо предавать анафеме и кричать «Артета — OUT!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

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