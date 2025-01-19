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«Мы очень обеспокоены». Артета высказался о травме Вильяма Салиба

«Мы очень обеспокоены». Артета высказался о травме Вильяма Салиба
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о повреждении центрального защитника Вильяма Салиба, который не смог принять участия в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мартинелли – 35'     2:0 Хаверц – 55'     2:1 Тилеманс – 60'     2:2 Уоткинс – 68'    

«Думаю, что завтра у нас будет больше информации. Мы проведём ещё один тест и лучше поймём ситуацию.

Беспокоюсь ли я из-за этого? Да, конечно, особенно с учётом того, сколько футболистов у нас [сейчас] в составе, а также принимая во внимание нашу скамейку запасных. Мы очень обеспокоены», — сказал Артета на пресс-конференции после игры с бирмингемской командой.

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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