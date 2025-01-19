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Экс-игрок «Локо» Тарасов рассказал, каким был Кварацхелия в команде

Экс-игрок «Локо» Тарасов рассказал, каким был Кварацхелия в команде
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как вёл себя в команде экс-нападающий железнодорожников Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист выступал в составе московского клуба на правах аренды с февраля по июнь 2019 года.

«Когда Хвича уходил из «Локомотива», на тот момент, помимо него, было много хороших игроков. Команда ставила задачу сконцентрироваться, а не плакать, что ушёл один футболист. Думаю, больше всех расстроился Сёмин, потому что он поверил в Хвичу. Но мы решали свои задачи. Переживаний не было.

Когда Хвича пришёл в «Локомотив», он не говорил по-русски. Ни одного слова не знал! Просто молчал. Когда уже освоился, был скромным парнем, трудолюбивым и спокойным. Назвал бы его порядочным. До сих пор с ним переписываюсь в соцсетях. Хвича отвечает, не зазнался. Я таких людей уважаю и люблю. Желаю ему только удачи!» — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

17 января «ПСЖ» объявил о подписании контракта с грузинским футболистом до 2029 года.

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