Флик осудил расистские оскорбления в адрес Бальде во время матча «Барселоны» с «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно расистских оскорблений, которые звучали в адрес левого защитника сине-гранатовых Алекса Бальде в матче 20-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:1).

«Подобному [расизму] не должно быть места ни в футболе, ни в какой-либо другой части жизни», — приводит слова Флика El Chiringuito.

Каталонский клуб также поддержал Бальде, опубликовав в соцсетях следующее сообщение: «Здесь нет места расизму. Мы на 100% поддерживаем тебя, Бальде».

Напомним, после 20 сыгранных матчей сине-гранатовые располагаются на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков.

Материалы по теме Бальде пожаловался на расизм после игры с «Хетафе». «Барселона» высказалась об инциденте

Сколько зарабатывают футболисты: