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Флик осудил расистские оскорбления в адрес Бальде во время матча «Барселоны» с «Хетафе»

Флик осудил расистские оскорбления в адрес Бальде во время матча «Барселоны» с «Хетафе»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно расистских оскорблений, которые звучали в адрес левого защитника сине-гранатовых Алекса Бальде в матче 20-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:1).

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кунде – 9'     1:1 Арамбарри – 34'    

«Подобному [расизму] не должно быть места ни в футболе, ни в какой-либо другой части жизни», — приводит слова Флика El Chiringuito.

Каталонский клуб также поддержал Бальде, опубликовав в соцсетях следующее сообщение: «Здесь нет места расизму. Мы на 100% поддерживаем тебя, Бальде».

Напомним, после 20 сыгранных матчей сине-гранатовые располагаются на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков.

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