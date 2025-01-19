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Сёмин: понимал, что с уходом Кварацхелии «Локо» потеряет большие деньги

Сёмин: понимал, что с уходом Кварацхелии «Локо» потеряет большие деньги
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о переходе крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии во французский «ПСЖ» за € 70 млн.

«Я понимал: с его уходом «Локомотив» теряет большие деньги и репутацию в правильном и профессиональном отношении к определённому игроку. Хотел бы пожелать Хвиче продолжения его карьеры. На сегодняшний момент она у него на высоком европейском уровне. Он переходит в большую и серьёзную команду. Пожелаю ему, чтобы влился в структуру клуба, чтобы было взаимоотношение с игроками, а старт получился таким же, как в «Наполи». Мне искренне жаль, что он уходит из итальянской команды. В «Наполи» он был идолом после Марадоны», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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