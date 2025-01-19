Унаи Эмери: в нашем менталитете заложено, что мы никогда не сдаёмся

Главный тренер «Астон Виллы» Уани Эмери поделился мнением о ничьей в матче 22-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (2:2).

«Фантастика. Великолепная реакция игроков после двух забитых мячей — это было фантастично. В нашем менталитете заложено, что мы никогда не сдаёмся, и сегодня мы не сдавались и старались забить. «Арсенал» напирал и создал несколько моментов, но, даже несмотря на это, у нас есть ещё одно очко.

«Арсенал» очень силён дома. Это тот уровень, к которому мы хотим приблизиться, но нам ещё предстоит поработать, так как они очень сильны. Выступать так, как мы это делали, — единственный способ чего-то добиться здесь», — приводит слова Эмери ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 44 очка.