Унаи Эмери: в нашем менталитете заложено, что мы никогда не сдаёмся

Главный тренер «Астон Виллы» Уани Эмери поделился мнением о ничьей в матче 22-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (2:2).
«Фантастика. Великолепная реакция игроков после двух забитых мячей — это было фантастично. В нашем менталитете заложено, что мы никогда не сдаёмся, и сегодня мы не сдавались и старались забить. «Арсенал» напирал и создал несколько моментов, но, даже несмотря на это, у нас есть ещё одно очко.
«Арсенал» очень силён дома. Это тот уровень, к которому мы хотим приблизиться, но нам ещё предстоит поработать, так как они очень сильны. Выступать так, как мы это делали, — единственный способ чего-то добиться здесь», — приводит слова Эмери ВВС со ссылкой на Sky Sports.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 44 очка.
- 19 января 2025
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