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Унаи Эмери: в нашем менталитете заложено, что мы никогда не сдаёмся

Унаи Эмери: в нашем менталитете заложено, что мы никогда не сдаёмся
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Главный тренер «Астон Виллы» Уани Эмери поделился мнением о ничьей в матче 22-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
18 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Мартинелли – 35'     2:0 Хаверц – 55'     2:1 Тилеманс – 60'     2:2 Уоткинс – 68'    

«Фантастика. Великолепная реакция игроков после двух забитых мячей — это было фантастично. В нашем менталитете заложено, что мы никогда не сдаёмся, и сегодня мы не сдавались и старались забить. «Арсенал» напирал и создал несколько моментов, но, даже несмотря на это, у нас есть ещё одно очко.

«Арсенал» очень силён дома. Это тот уровень, к которому мы хотим приблизиться, но нам ещё предстоит поработать, так как они очень сильны. Выступать так, как мы это делали, — единственный способ чего-то добиться здесь», — приводит слова Эмери ВВС со ссылкой на Sky Sports.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 44 очка.

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